البورصة العراقية تغلق متراجعة عند 560.39 نقطة

سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.43% متوقفًا عند 560.39 نقطة.وشهدت الجلسة انخفاض أسهم 7 شركات، فيما ارتفعت أسهم 3 أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2،868،639،661 سهما، بقيمة 1،498،866،878 دينارا عراقيا، تحصلت من إبرام 573 صفقة، شملت 17 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.