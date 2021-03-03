البورصة العراقية تغلق متراجعة عند 560.39 نقطة
الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:28 م
وكالاتطباعة
سجل مؤشر البورصة العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.43% متوقفًا عند 560.39 نقطة.
وشهدت الجلسة انخفاض أسهم 7 شركات، فيما ارتفعت أسهم 3 أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2،868،639،661 سهما، بقيمة 1،498،866،878 دينارا عراقيا، تحصلت من إبرام 573 صفقة، شملت 17 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.
وشهدت الجلسة انخفاض أسهم 7 شركات، فيما ارتفعت أسهم 3 أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 2،868،639،661 سهما، بقيمة 1،498،866،878 دينارا عراقيا، تحصلت من إبرام 573 صفقة، شملت 17 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.