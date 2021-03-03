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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ربط جامعة مطروح بشبكة الجامعات المصرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:28 م
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار
ياسمين شعيب
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قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، أنه تم ربط مقر شبكة معلومات الجامعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالمركز الرئيسي للجامعات "شبكة الجامعات المصرية"، بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بسرعة 34 ميجا بتث كمرحلة أولى، ويمكن زيادتها لتصل إلى 1 جيجا بتث، وذلك باستخدام كابل ألياف ضوئية "فايبر"، وبنظام تشغيل(MPLSVPN).

وأكد رئيس جامعة مطروح، على سعي الجامعة الدؤوب لتطوير البنية التحتية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا لأهمية هذا الربط في إتاحة تبادل المعلومات وتداولها بشكل مباشر بين جامعة مطروح وجميع الجامعات الحكومية المصرية، وتوفير جميع الخدمات المقدمة للجامعات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب مثل بنك المعرفة المصرى، والدخول على شبكات البحث العلمى الأوروبية والأمريكية، وذلك من خلال معامل الجامعة.

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