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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة المنصورة تطلق المهرجان الرقمي الثاني للمواهب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:28 م
جريدة الدستور
ريم محمود _ إسراء جمال
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أطلقت جامعة المنصورة المهرجان الرقمي الثاني للمواهب، والذي بدأت فعالياته اعتبارًا من أول فبرير، ويستمر لمنتصف مارس الجاري.

وقال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، إن المهرجان يتم بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، ويتضمن مسابقات لعرض المواهب بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والطلاب الوافدين.

وأضاف طايع، أن المهرجان يأتي في نسخته الثانية كنشاط رقمي غير تقليدي، في إطار التحول الرقمي لمختلف الخدمات الطلابية التى تقدمها الجامعات، ومنها الأنشطة الطلابية وتحويلها إلى أنشطة إبداعية؛ لخلق روح التنافس والإبداع بين الطلاب، والعمل على تنمية الإبداع الطلابي، وإتاحة الفرصة لعرض مواهبهم وأعمالهم الفنية.

وتتضمن فقرات المهرجان مسابقات في العديد من المجالات الأدبية منها البحث المقالي عن المشروعات القومية، ودورها في التنمية، والشعر "العامية والفصحى" والرواية والقصة القصيرة.

كما يتضمن المهرجان مسابقات فنية في الإنشاد الديني والترانيم، والغناء والعزف والموسيقى الفردي والأفلام القصيرة، والفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب مسابقات تلاوة القرآن الكريم، ومسابقات في المجال الرياضي.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان، أن المشاركة مفتوحة للطلاب من مختلف الجامعات المصرية والطلاب الوافدين، وسيتم عرض الأعمال المشاركة على الموقع الإلكترونى كمنصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم فى مختلف المجالات.

ويمكن للطلاب الراغبين فى التعرف على الشروط وطريقة التسجيل وأيضًا الجوائز، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http:talent.mans.edu.eg للاشتراك في المهرجان.

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