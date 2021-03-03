الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بـ0.43%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.43% أي ما يعادل 196 نقطة، وأقفل عند مستوى 46160 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 198.943.781 سهم، ضمت أسهم 361 شركة.وارتفعت منها قيمة أسهم 196 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 142 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.