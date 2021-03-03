ضبط 252 ألف عبوة أدوية مغشوشة داخل شركة في طنطا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، اليوم الأربعاء، من ضبط 252 ألف عبوة أدوية مغشوشة داخل إحدى الشركات الكبرى بطنطا.وقال المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، إن عملية الضبط جاءت بناء على تحريات الأجهزة الرقابية، لافتا إلى أنه تم التحفظ على 252 ألف عبوة دواء مغشوشة داخل الشركة قبل طرحها للبيع فى سوق الدواء، وتم تحرير محضر رقم 550 جنح أول طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.