مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع 3.77 نقاط

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،474.02 بارتفاع قدره 3.77 نقاط عن معدل الإقفال السابق.كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 638.34 بارتفاع قدره 3.22 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و505 آلاف و673 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 563 ألفًا و320 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 71 صفقة.