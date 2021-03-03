محمد مصطفى يشارك في فيلم «آل هارون»

يشارك الفنان الشاب محمد مصطفى في الفيلم السينمائي "آل هارون" الذي انطلق تصويره نهاية فبراير الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة فيروس كورونا.ويجسد محمد مصطفى خلال أحداث فيلم "آل هارون" شخصية تدعى "خليل البناوى، وتدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية."آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ينتمى إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة، فيما يشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، بينهم منذر رياحنة، أحمد وفيق، عبير صبري، ايهاب فهمي، محمد عز، أحمد عبد الله محمود، وهاجر الشرنوبي، حمدي هيكل، يارا نور الدين، مريم البحراوي، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.يشار إلى أن محمد مصطفى شارك في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" الذي جسدت بطولته النجمة يسرا.