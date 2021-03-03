الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد قديسين الأول بغزة والآخر بقوص

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد استشهاد القديس تيموثاوس بغزة والقديس متياس بمدينة قوص.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، تفاصيل واقعة استشهاد القديس تيموثاوس بغزة والقديس متياس بمدينة قوص، إلاّ أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعتهم ضمن قائمة قديسيها، ما استعدى ذكرهم بالقداس الإلهي صباح اليوم.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.