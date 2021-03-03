«تموين شمال سيناء»: هدايا عيد الأم من أسباب مد «الأوكازيون الشتوي»

قال المهندس علاء سمري، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن المديرية ما زالت تستقبل طلبات المحلات التجارية والشركات للانضمام لـ"الأوكازيون الشتوي" حتى 28 مارس الجاري، بتخفيضات 30%، من خلال الحصول على التراخيص بشرط توافر السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتحديد أسعار المنتجات والسلع بسعر مخفض مقارنة بما تم بيعه خلال شهر ماضي.وأضاف سمري، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن كل محل تجاري له الحق في المشاركة بالأوكازيون الشتوي لمدة 14 يوما بالتناوب مع المحلات الأخرى، لإتاحة الفرصة للمنافسة بين المحلات لتقديم أقل التخفيضات والإعلان عن السعرين ما قبل وما بعد الخصم.وتابع، أنه تم مد الأوكازيون الشتوي حتى 28 مارس الجاري ليتزامن مع احتفالات عيد الأم وإتاحة الفرصة لشراء الهدايا بأسعار مخفضة.