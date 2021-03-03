«السكة الحديد»: توعية مستمرة لمواجهة كورونا ضمن «وعيك وقاية»

أعلنت هيئة السكة الحديد، العمل على توعية الركاب بخطورة فيروس كورونا وكيفية التعامل معه، كذلك العمال، ضمن مبادرة "وعيك وقاية".وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحملة تشمل أيضا توعية العمال داخل الهيئة بكيفية التعامل مع الجمهور بشكل سليم، لتجنب التعرض لفيروس كورونا، خاصة أن العمال الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الركاب.وأشارت الهيئة إلى أن من ضمن دور المبادرة توعية الركاب داخل محافظات الوجهين القبلي والبحري، لضمان وصول المعلومات الصحيحة للركاب في كافة أنحاء الجمهورية.