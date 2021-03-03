«حياة كريمة وكورونا والطقس» أبرز أجنداته.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، باستخدم تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.ومن المتوقع أن تتصدر اهتمامات المجلس اليوم، مناقشة أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الريف المصري، ومناقشة سير الأعمال التي بدأت منذ كلف الرئيس بها قبل شهر، وشرعت الحكومة في تنفيذها.كما يتوقع مناقشة تداعيات فيروس كورونا وموقف توزيع اللقاح بعد الحصول عليه، وعدد الإصابات الحالية وموقف العلاج والترتيبات المستقبلية للتعامل مع الجائحة.يتوقع أيضًا مناقشة تداعيات حالة الطقس السيئ من خلال تقارير التنبؤات والأرصاد الجوية، وما إذا كانت هناك حاجة لاستعدادات لمواجهة سقوط الأمطار في أي موقع أو منطقة في أنحاء الجمهورية.