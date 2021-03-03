صاحب الـ100 معجزة.. تعرف على القديس اغابيطوس الأسقف

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى نياحة القديس اغابيطوس الأسقف.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في هذا اليوم تنيح القديس اغابيطوس الأسقف، وقد ولد من أبوين مسيحيين في زمان الملكين الوثنيين دقلديانوس ومكسيميانوس، فربياه تربية مسيحية وقدماه شماسا ثم مضي إلى أحد الأديرة وخدم الشيوخ الذين فيه وتعلم منهم العبادة والنسك وتعود المواظبة على الصوم والصلاة.وأضاف: "وكان غذاؤه بعد الصوم قليلا من الترمس وازداد في نسكه وتقدم في كل فضيلة وأجري الله علي يديه أيات كثيرة، منها أنه شفي صبية أضناها المرض وعجز الأطباء عن علاجها. وصلى مرة فأهلك الله وحشا كان يفتك بالناس وبصلات منح الله الشفاء لكثيرين من المرضى. فشاع خبر نسكه وفضله وقوة صلاته وسمع بذلك ليكينيوس الوالي فاستحضره كرها وعينه جنديا فيم يمنعه هذا من مداومة النسك والعبادة بل ازداد في الفضيلة".وتابع: "و بعد قليل أهلك الله دقلديانوس وملك بعده الملك المحب لله قسطنطين الكبير وكان القديس يتمنى لو يطلق سراحه ويرجع إلى ديره وقد أجاب الله أمنيته إذ أنه كان لقسطنطين الملك غلام عزيز لديه جدا لما عليه من الخصال الحميدة وقد أصابه روح نجس كان يعذبه كثيرا فأشار عليه بعض أصدقائه إن يلجا إلى اغابيطوس ليصلي لأجله فيشفى. فاستغرب إن يكون بين الجنود من له هذه الموهبة، وأرسل الملك في الحال فاستدعاه وصلى على الغلام ورشم عليه علامة الصليب المقدس فشفاه الله. ففرح الملك بذلك وأراد مكافاته فلم يقبل إلا إطلاقه من الجندية ليعود إلى مكان نسكه. فأجابه إلى طلبه وعاد القديس إلى حيث كان أولا وقصد الوحدة وبقي في موضع منفرد وبعد زمن رسم قسا".واختتم: "و بعد نياحة أسقف بلده طلبوا هذا القديس من رئيس الدير فسمح لهم به فرسم أسقفا ورعي رعية المسيح أحسن رعاية ومنح نعمة النبوة وعمل المعجزات فكان يبكت الخطاة على ما يعملونه سرا ويوبخ الكهنة على تركهم تعليم الشعب ووعظه. وتضمنت سيرته عمل مائة معجزة ثم تنيح بشيخوخة صالحة.