إلزام المرشحين في انتخابات «الصحفيين» بإجراءات للدعاية وعدد المناديب

طالب محمد سعد عبد الحفيظ، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بإجراءات محددة للدعاية الانتخابية ملزمة للمرشحين لعضوية المجلس، بما يضمن التساوي بين المرشحين.وتساءل ممدوح الصغير، خلال اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات مع المرشحين للانتخابات، عن مكان انعقاد جلسة الفرز بعد التصويت.ورد خالد ميري، رئيس اللجنة، مؤكدا أن الفرز سوف يكون في الدور الرابع بالنقابة، مع إلزام المرشحين للعضوية بـ5 مناديب، والمرشحين لمنصب النقيب بـ32 مندوبا.