تعافي الطلب على الشحن الجوي وعودته إلى مستويات ما قبل كورونا

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن هناك طلبا قويا على شحن البضائع، بالرغم من القدرة المحدودة بسبب النقص في سعة البطن التي توفرها عادة طائرات الركاب والتي معظمها متوقفة على الأرض.يأتي ذلك بحسب المعلومات التي أصدرها الاتحاد والخاصة بشهر يناير 2021 لأسواق الشحن الجوي العالمية، والتي توضح أن الطلب على الشحن الجوي عاد إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا- يناير 2019- للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، تلك أخبار جيدة بالنسبة للاقتصاد العالمي في ظل الأزمات الراهنة.وأكد الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن ملامح شهر يناير 2021 أشارت إلى:- ارتفع الطلب العالمي المُقاس بأطنان الشحنات لكل كيلومتر بنسبة +1.1% مقارنة بشهر يناير 2019، و+ 3% بشهر ديسمبر 2020، وشهدت جميع المناطق تحسنا شهريا في الطلب على الشحن الجوي، وكانت منطقتي أمريكا الشمالية وأفريقيا أقوى المناطق أداء.- السعة العالمية المقاسة بالطن المتوفر للبضائع ما زالت متراجعة، بسبب التراجع في حركة طائرات الركاب وبالتالي التخفيضات في سعة البطن لطائرات الركاب، حيث تقلصت الطاقة الاستيعابية بنسبة 19.5% مقارنة بشهر يناير 2019 وانخفضت بنسبة 5% مقارنة بشهر ديسمبر 2020، وهو أول انخفاض شهري منذ أبريل 2020.وما تزال الظروف في قطاع التصنيع قوية على الرغم من تفشي (COVID-19) الجديد الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الركاب، وكان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي عند 53.5 في يناير، وتشير النتائج إلى نمو التصنيع مقارنة بالشهر السابق، مع استمرار عنصر أوامر التصدير الجديد في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، وهو مؤشر رئيسي للطلب على الشحن الجوي، في الإشارة إلى مزيد من التحسن في أطنان الشحنات لكل كيلومتر، ومع ذلك، كان أداء المقياس أقل قوة مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، حيث أثر تجدد فيروس كورونا بشكل سلبي على أعمال التصدير في الأسواق الناشئة، وإذا استمر هذا أو توسع إلى مؤشرات أخرى، فقد يؤثر ذلك على نمو الشحن الجوي في المستقبل.وبحسب الأرقام والتقارير ما يزال مستوى المخزونات منخفضا نسبيا مقارنة بأحجام المبيعات من الناحية التاريخية، كان هذا يعني أنه يتعين على الشركات إعادة ملء مخزونها بسرعة، والتي استخدموا فيها أيضا خدمات الشحن الجوي.