لجان المجمع المقدس الفرعية في 12 لقطة (صور)

نشر القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مجموعة جديدة من الصور للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أثناء رئاسة الجلسات الفرعية للمجمع المُقدس، التي بدأت يوم الاثنين وتنتهي اليوم الأربعاء.وذلك في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.