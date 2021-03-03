«التموين»: تفعيل «الشباك الواحد» لخدماتنا من خلال «تكافل وكرامة»

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية،أن هناك خدمات إضافية سيتم تفعيلها للمواطنين من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد للخدمات التموينية وبرنامج "تكافل وكرامة" كمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية في جميع الوحدات المحلية التي تضم عدد من القرى والنجوع، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والوزارات المعنية للتيسير على المواطنين.وقالت المصادر لـ"الدستور"، إن نظام الشباك الواحد للخدمات التموينية سيتم ربطها بشبكة الإنترنت وهو أشبه بمشروع المراكز التموينية المتطورة النموذجية، وسيتم من خلاله استخراج البطاقات التموينية الجديدة والفصل الاجتماعي والنقل بين المحافظات وبدل الفاقد والمتوقفة وإضافة الزوجة غير المقيدة وغيرها من الخدمات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين.