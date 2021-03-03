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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر التوصيات الفنية لتجنب إصابة الفول بـ«الهالوك»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:13 م
زراعة الفول
زراعة الفول
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، حزمة من التوصيات الفنية، الواجب على مزارعي محصول الفول البلدي، مراعاتها لتجنب إصابة المحصول بحشيشة الهالوك.

وشملت التوصيات الفنية التي أعدها المعمل المركزي لبحوث الحشائش الآتي:


1- الحرص على زراعة أصناف الفول البلدي التي تتحمل الاصابة بـ"الهالوك" مثل جيزة 843 أو مصر 3 وغيرها والموصي بها من قسم بحوث البقوليات، معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

2- الزراعة في أرض خالية من الإصابة بالهالوك ويفضل الزراعة في أرض سبق زراعتها أرز أو كتان أو قطن وعدم تكرار زراعة المحاصيل العائلية للهالوك في نفس الأرض سنويا مثل البسلة.
3- يراعى خدمة الأرض بالحرث العميق مع استخدام أسمدة بلدية خالية من بذور الهالوك.
4- يفضل زراعة الفول البلدي في الثلث الأخير من نوفمبر في الأراضي المتوقع إصابتها بالهالوك.
5- إضافة جرعة منشطة من السماد الأزوتي يؤدي إلى تقليل الإصابة بالهالوك.
6- يراعي انتظام الري مرة كل 3 أسابيع وعدم إطالة فترات الري لأن ذلك يقلل من الإصابة بالهالوك.
7- فحص الحقول مع تقليع النباتات التي تظهر عليها أعراض ذبول للتأكد من وجود إصابة بالهالوك.
8- في حالة وجود إصابة بالهالوك يتم الرش بمبيد راوند آب بمعدل 75 سم3 للفدان مع 120 لتر ماء برشاشة ظهرية ذو ست بشابير بارتفاع 30 سم من سطح الفول، ويكون ذلك بعد تزهير الفول بأسبوعين ويكرر الرش مرة ثانية بعد 3 أسابيع من الرشة الأولى.
10- يراعي تقليع شماريخ الهالوك بمجرد ظهورها فوق سطح التربة وحرقها قبل تكوين بذور، عادة خلال شهري فبراير ومارس بهدف تقليل أضرارها وتلويث التربة ببذور الهالوك.

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