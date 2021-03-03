أبوالغيط: نرفض التدخل الخارجى فى الشأن السورى

رفض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، التدخل الخارجي في الشأن السوري.وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 155، اليوم الأربعاء، إن "سوريا دولة عربية ونرفض أي تدخل خارجي في شئونها، مؤكدًا الاستقرار في بعض مناطق سوريا هش والوضع قابل للانفجار"، كما دعا للتوصل لحل سياسي ذي مصداقية في سوريا.وبدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا، اليوم، وذلك قبيل انطلاق الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب، لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية.ويناقش المجلس تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها "31"، المقرر عقدها في الجزائر إلى جانب عدد من قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، وحقوق الإنسان، والشئون المالية والإدارية.