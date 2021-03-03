إغلاق 4 محلات دون ترخيص ببني مزار في المنيا

أغلقت اليوم إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا 4 محلات دون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية قامت بتنفيذ غلق 4 محلات بدون ترخيص كان قد صدر لها 4 قرارات إدارة منشآت دون ترخيص منها محلين بقرية بني علي ومثلهما بمدينة بني مزار.وأكد رئيس المركز أن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تنفيذ القانون على جميع المخالفين دون أستثناء، ومنع أية منشآت تدار دون الحصول على ترخيص وفرض القانون بكل حسم وحزم.