اختفاء مشاكل السيستم بمدارس روض الفرج.. والطلاب: الامتحانات سهلة

خرج طلاب الصف الأول الثانوي من لجان مدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية بنين عقب انتهاء امتحان مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية بالنظام الإلكتروني «التابلت».قال فهد هشام الطالب بمدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية بنين، إن امتحان الرياضيات كان سهلا للغاية ولم يحدث أي شكاوى منه، وكذلك اللغة الفرنسية.وعن السيتسم قال: "بالتأكيد هناك تحسن ملحوظ ولم يحدث مشاكل في التسجيل في منصة الامتحانات بل إن الشكاوى كانت طفيفة وكلها تنحصر في أن بعض الطلاب يعانون من بطء في الاستجابة وهو أمر طبيعي خاصة وأن هذا الكم من الطلاب يعملون في نفس الوقت".وقال يوسف طالب بالمدرسة ذاتها إن الامتحانات كانت في متناول الطالب المتوسط وكان هناك بعض النقاط الصعبة إلي حد ما في أسئلة اللغة الثانية، وعن مشكلات السيستم قال "كله تمام".وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة «من المنزل» في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.