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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ملفوفة في كيس».. العثور على رضيعة في صندوق سيارة بالإسماعيلية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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عثر أهالي مدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية اليوم على طفلة رضيعة، عمرها ساعات، داخل صندوق سيارة نصف نقل.

وعرض أحمد سلامة داوود، أحد أهالى مدينة القصاصين، على أحد الأطباء لفحصها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اكتشاف وجود الحبل السري للجنين، وقام الطبيب بإجراء اللازم.

وقال أحمد سلامة داوود، أحد أهالى مدينة القصاصين الجديدة، إنهم عثروا على الطفلة ملفوفة في "كيس بلاستيك" داخل صندوق سيارة نصف نقل فى الشارع الرئيسى لمدينة القصاصين الجديدة، وعلى الفور تم التوجه لطبيب أطفال بمدينة القصاصين الجديدة، وتبين أن الحبل السري لم يتم قطعه وتم الكشف عليها وفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإبلاغ الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتم عمل محضر استلام الطفلة لتبنيها، بينما قامت الأجهزة الأمنية بفحص الكاميرات فى مكان العثور على الطفلة للوصول للشخص الذى ألقى بها داخل صندوق السيارة.

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