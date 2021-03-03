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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطعيم 105 آلاف طفل بمطروح بالحملة القومية لشلل الأطفال (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:08 م
الحملة القومية لشلل
الحملة القومية لشلل الأطفال
ياسمين شعيب
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تواصل الفرق الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة مطروح، عملها في اليوم الأخير للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات.

وقال الدكتور شريف الشناوي، مدير إدارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية، والمسؤول عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بمطروح، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة مستمرة في عملها للوصول إلى جميع الأطفال داخل المحافظة، بالإضافة إلى القرى والنجوع.

وأوضح مدير إدارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية لـ"الدستور"، أن المستهدف هو تطعيم 122 ألفا و108 طفلا، وتم حتى مساء أمس تطعيم 105 آلاف طفل، وسيتم استكمال العمل حتى تطعيم 100% من المستهدف.

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