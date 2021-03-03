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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

12 مطرانًا وأسقفًا في ضيافة البابا تواضروس الثاني (صور)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:31 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل 12 مطرانًا وأسقفًا من أعضاء المجمع المقدس.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ذلك بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واستقبل البابا على خلفية انعقاد الجسات الفرعية للمجمع المقدس كلًا من: الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، والأنبا أغاثون أسقف البرازيل، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة، والقديسين الأنبا توماس بسوهاج والخطاطبة، والأنبا موسى بالعلمين ومار بقطر بالخطاطبة، والأنبا يوسف أسقف بوليفيا، الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبار شية لوس أنجلوس.
كما استقبل الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند وويست فرجينيا، الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

وبدأ المجمع المقدس لجانه الفرعية للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا، أمس الإثنين، واستضافت قاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، اليوم الثلاثاء، لجان الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونة والإعلام والمعلومات والرهبة والأديرة وشئون الإيبارشيات.

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