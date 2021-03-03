71 طن سكر.. تفاصيل «القافلة التموينية 243» لشمال سيناء

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدفع بالقافلة التموينية رقم 243 لمحافظة لشمال سيناء، بهدف توفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد، لتعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات بين شهرين إلى 4 أشهر مقبلة.وأوضحت الشركة العامة لتجارة الجملة، أن إجمالي عدد السيارات المتحركة المحملة بالسلع التموينية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة بلغت نحو 4 سيارات، ليتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش.وقال المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن القافلة التموينية رقم 243 لشمال سيناء تضمنت ضخ 71 طن سكر تمويني معبأ بسعر 8 جنيهات ونصف، بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفيرها، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي 90 يوما، والزيت التمويني يكفي 120 يوما، والاحتياطي الاستراتيجي للأرز التمويني يكفي 60 يوما مقبلة.