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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل 8525 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:23 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 آلاف و525 إصابة، و86 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سیما سادات لاري- في تصريحها الصحفي اليومي والذي نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية- إنه تم تسجیل 8 آلاف و525 حالة إصابة جدیدة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ24 الماضیة، منها 764 حالة دخلت المستشفيات لتلقي العلاج، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 60 ألفًا و353 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه من بين مليون و656 ألفا و699 حالة سجلتها البلاد حتى الآن، بلغ عدد الحالات المتعافية ملیونا و413 ألفا و717 حالة، فيما تخضع 3 آلاف و747 حالة حرجة للعلاج في وحدات العناية المركزة.

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