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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«بابا ونيس».. أهم محطات محمد صبحي في ذكرى ميلاده الـ 73

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:16 م
محمد صبحي
محمد صبحي
هاجر رضا
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بمجرد ظهوره على شاشات التلفزيون يخطف أنظار الكِبار، وقلوب الصِغار، ويحتفل اليوم، الفنان محمد صبحي بعيد ميلاده الـ 73، فهو من مواليد 3 مارس عام 1948، وترصد "الدستور" أبرز محطات حياة الفنان محمد صبحي، في سياق السطور التالية.

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1971 مما أهله للعمل كمعيد بالمعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس "استوديو الممثل" كممثل ومخرج، واشترك معه رفيق رحلته الفنيه الكاتب المسرحي لينين الرملي دفعته في التخرج.

- البداية كومبارس

في عام 1968 بدأ صبحي العمل في أدوار صغيرة ككومبارس في العديد من المسرحيات أمام العديد من الفنانين المشاهير مثل صلاح منصور، فؤاد المهندس، حسن يوسف، محمد عوض، محمد نجم ومحمود المليجي.

وفي عام 1980 كون صبحي فرقة "ستوديو 80" مع صديقه لينين الرملي، ليشهد الوسط المسرحي مولد ثنائي شاب دارس للمسرح ومتمرد، ولديه رغبة في إثبات الذات، فقد نجح الثنائي لينين كاتبًا وصبحي ممثلًا ومخرجًا في أغلب الأوقات في تقديم مجموعة من أنجح مسرحيات هذه الفترة، مما جعل البعض يرى فيهما امتدادًا للثنائي نجيب الريحاني وبديع خيري، ومن بين العروض التي قدماها في تلك الفترة "الجوكر"، "أنت حر"، "الهمجي"، "البغبغان"، "تخاريف".

- رحلته مع الدراما
علاقة صبحي بالتلفزيون بدأت منذ أن قدم مسلسل "فرصة العمر" في منتصف السبعينيات، ابتعد عنه بعدها، ليعود في عام 1984 من خلال مسلسله الشهير "رحلة المليون" بجزئيه الأول والثاني، والذي حقق نجاحًا ملموسًا وقت عرضه ومازال، وفي عام 1994 بدأ صبحي في تقديم شخصية "ونيس" من خلال مسلسل حمل اسم "يوميات ونيس" في ستة أجزاء، عرض من خلالها هموم الأسرة العربية وما يصادفها من عقبات أثناء تربيتها لأبنائها.

وأهم أعماله المسرحية انتهى الدرس ياغبى - 1975، من تأليف لينين الرملي وإخراج السيد راضي، علي بيه مظهر، الجوكر، انت حر، المهزوز، الهمجي، ماما أمريكا، عائلة ونيس، كارمن، سكة السلامة، لعبة الست خيبتنا.

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