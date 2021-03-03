موسم جديد من برنامج «طريق الخير» على قناة «الشمس»

تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني لبرنامج "طريق الخير" مع الإعلامي علي فايز، يوم الأحد المقبل على قناة الشمس الفضائية، وذلك بعد تعاقده بشكل رسمي مع القناة لإنتاج وعرض الموسم الجديد للبرنامج.وأعرب فايز، في تصريحات صحفية، عن امتنانه للبدء برنامجه في ثوبه الجديد وسط كوكبة ونخبة من الإعلاميين والنجوم على رأسهم مجدي الجلاد، ومجدي عبدالغني، ومنى الحسيني، وتامر شلتوت، وعفاف شعيب، ومها أحمد، ومنى عراقي.يذكر أن البرنامج الاجتماعى طريق الخير يقدم العديد من المساعدات، والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وقد نجح في موسمه الأول على قناة المحور من تحقيق النجاح والانتشار وحظى على نسب مشاهدة عالية، وسيعرض البرنامج على قناة الشمس الفضائية كل يوم سبت في تمام الساعة الخامسة مساءً، فكرة وتقديم علي فايز، ورئاسة تحرير أحمد مراد، وإعداد آية حبشي.