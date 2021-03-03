غدًا.. تسيير 58 رحلة جوية بمطار القاهرة

تسير مصرللطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الخميس، 58 رحلة جوية بمعدل 40 رحلة دولية إلى كل من بغداد، بيروت، أكرا، لاجوس، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، أبوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، موسكو، باريس، اسطنبول، دبي، روما، نيويورك، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج، و١٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم وطابا، و٦ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٧٤٨ راكبًا.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.