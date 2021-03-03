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محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إفلاس 1100 شركة في اليابان منذ فبراير 2020 بسبب كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:01 م
اليابان
اليابان
أ ش أ
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أعلنت إحصاءات في اليابان إفلاس 1100 شركة منذ فبراير من العام الماضي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت شركة "تيكوكو داتابنك" للإحصاءات الائتمانية - وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء - أن 1100 شركة أنهت بالفعل أو تستعد لإتمام إجراءات التصفية القانونية، منوهة بأن الحانات والمطاعم كانت على رأس الأنشطة التجارية التي أفلست تليها شركات البناء ثم الفنادق.

ولفتت إلى زيادة كبيرة في إغلاق المطاعم والحانات في المناطق الحضرية بسبب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، محذرة أنه في حال تمديد الطوارئ بالعاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة فقد تحدث المزيد من عمليات الإفلاس.

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