مرشح لعضوية مجلس «الصحفيين»: لا يجب تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة

قال مساعد الليثي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن لا يمكن الموافقة على إقامة الانتخابات في مكان مغلق يؤثر على صحة الزملاء.وأشار «الليثي»، خلال اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات مع المرشحين، إلى أن «هناك بدائل متاحة وممكنة، ولا يجب اتخاذ الموقف ذريعة لتأجيل الانتخابات»، مؤكدًا أمنه «لا بُد من الحصول على موافقة الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات».من جانبه أكد مجدي حلمي، عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن «هناك اتفاقًا على 90 %، من إجراءات الانتخابات، وأيضًا لا بُد من نشر الميزانيات»، منوهًا بأن «الدعاية من الممكن أن تكون كمامات أو كحول، بدلًا من الورق أو اللوحات».