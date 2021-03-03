وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص

عزّت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أسرة أكاديمية الفنون التي فقدت الدكتور أشرف هيكل عميد المعهد العالي للموسيقى العربية السابق الذي غيبه الموت اليوم الأربعاء 3 مارس عن عمر ناهز 52 عامًا.وقالت إن الراحل تتلمذ على يديه مئات الطلاب وكان نموذجًا للفنان المخلص في عمله وتميز بدماثة الخلق وبمواقفه الداعمة لكل أصدقائه.يذكر أن الدكتور الراحل أشرف هيكل تخرج في معهد الكونسرفتوار قسم الوتريات عام 1990 واستكمل دراسته العليا في معهد الموسيقى العربية ثم حصل علي الماجستير والدكتوراه وتدرج في العديد من المناصب حتي وصل الي عميدة معهد الموسيقى العربية.ومن ناحية أخرى تستعد وزيرة الثقافة، لإطلاق فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، مساء غدٍ الخميس، بمشاركة محافظ بورسعيد وعدد من قيادات وزارة الثقافة.