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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الرياضيات تفسد فرحة طلاب «أولى ثانوي» باللغة الأجنبية (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:57 م
جريدة الدستور
آية سالم
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أجري طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادتي الرياضة واللغة الأجنبية الثانية، بمدرسة الشهيد على أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ"، بمنطقة الجيزة، صباح اليوم الأربعاء بنظام التابلت، وسط إجراءات احترازية مشددة حرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

وتواجدت "الدستور" في محيط المدرسة لرصد آراء الطلاب حول مستوى الامتحان بنظام "الأونلاين"، و
وقالت فريال عبدالناصر، طالبة بالصف الأول الثانوي، إن امتحان مادة الرياضيات كان غاية في الصعوبة على عكس اللغة الأجنبية الثانية "ألماني"، والذي كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، لافتة إلى الامتحانات يتم تسريبها منذ انطلاقها كما أن أزمة "السيستم" لازالت قائمة ولكن افضل من الايام الماضية.

ومن جانبها أوضحت شهد، إحدى طالبات الصف الأول الثانوي أن الرياضيات كان بها العديد من المسائل غير المباشرة على عكس اللغة الأجنبية الثانية والتي عكر صفو سهولتها صعوبة الرياضيات، مشيرة إلى أزمة "السيستم "والذي أصبح من الصعب أن يفتح مع بداية الامتحان.

من جهته أوضحت نجوى محمد، إحدى طالبات الصف الأول الثانوي أن "السيستم" كان في أفضل حالاته اليوم على عكس الأيام الماضية، مؤكدة أن امتحان الرياضيات كان بمستوى الطالب أعلى من المتوسط بينما كانت اللغة الأجنبية الثانية سهلة.

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