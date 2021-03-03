مقتل وإصابة 5 أشخاص فى انفجار جسم غريب بلبنان

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون اليوم الأربعاء، جراء انفجار جسم غريب في منطقة باب التبانة في طرابلس شمال لبنان.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن جسمًا حديديًا لم تعرف ماهيته انفجر داخل بؤرة لتجميع الحديد المستعمل في منطقة السقي في باب التبانة مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.وحضرت فرق الإسعاف إلى المكان وعملت على نقل الجرحى إلى المستشفى.