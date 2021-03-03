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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لتحقيق الاستقرار فى ليبيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:06 م
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر لم تدخر جهدًا من أجل المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وقال «شكري»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري 155، اليوم الأربعاء: «ندعم المفاوضات الليبية للتوصل إلى حل سياسي، وندعم وقف التدخلات الخارجية بها».


كما تطرق وزير الخارجية إلي الملف القضية الفلسطينة، مؤكدًا أن «مصر عازمة على السير قدمًا لدعم القضية الفلسطينية حتى الوصول لتسوية عادلة».

وعلي صعيد آخر، وافق وزراء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لفترة جديدة.

وقال مصدر دبلوماسي عربي إن وزراء الخارجية العرب، قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبوالغيط، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم.

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