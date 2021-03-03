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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل مدني وإصابة شقيقه إثر قصف حوثي على حي سكني باليمن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:37 م
جريدة الدستور
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لقي مدني مصرعه وأصيب شقيقه، جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على حي سكني في مدينة حيس، جنوب الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر مقرب من الضحايا، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن: "القصف الحوثي أودى بحياة شعبان سالم علي، البالغ من العمر 20 عاما، حيث أصيب بشظية في عنقه فصلت رأسه عن جسده، فيما أصيب شقيقه محمد ذو الـ 35 عاما بجروح في أنحاء متفرقة من جسده، إثر سقوط قذيفة هاون حوثية على منزلهما".

وأضاف المصدر، أن المنزل تعرض لأضرار كبيرة، كما أن جميع ممتلكاتهما المنزلية انتهت بقصف ميليشيات الحوثي.

جدير بالذكر أنه خلال الشهرين الماضيين قتل 14 مدنيا وأصيب 35 آخرون، بينهم نساء وأطفال، بنيران ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب اليمن، ضمن خروقات الميليشيات المتصاعدة للهدنة الأممية.

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