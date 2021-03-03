النمسا: تطعيم جميع السكان بحلول الصيف المقبل

أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي أن أي شخص في البلاد يستطيع الحصول على لقاح كورونا، متوقعًا الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين بحلول الصيف المقبل.وقال أنشوبير- في تصريحات اليوم الأربعاء عقب رئاسة الاجتماع الدوري لمجموعة مراقبة التطعيم ضد كورونا- إن هدف الوزارة هو توزيع جميع التطعيمات الموجودة في مخازن وزارة الصحة في أسرع وقت ممكن على جميع السكان.وأعرب الوزير عن رضاه عن تحسن المعنويات العامة في البلاد، وهو ما جعل الرغبة في التطعيم تزيد بشكل كبير، متوقعًا أن تستمر في الازدياد وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في ارتفاع معدل التطعيم.وأوضح الوزير أن التطعيم له أولوية قصوى في هذه المرحلة ولهذا السبب يقود الاجتماعات التنسيقية لحملات التطعيم بنفسه، التي تضم خبراء في وزارة الصحة والصليب الأحمر وشركات الدواء.كما لفت الوزير إلى وجود تبادل مشترك ومستمر للبيانات والمعلومات مع منسقي عملية التطعيم في الولايات الفيدرالية المختلفة.