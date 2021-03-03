حبس «حرامي المساكن» بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بارتكاب 4 وقائع سرقة مساكن، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المسروقات.وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وارتكابه 4 حوادث سرقة، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.