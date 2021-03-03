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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحريات استغلال أخصائي اجتماعي لأطفال في التسول: حقق أرباحا طائلة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:48 م
ضبط
ضبط
محمد عيسى
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حصلت «الدستور» علي نص أقوال الضابط مجري التحريات، في اتهام أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي، بمحافظة القاهرة بالمعاش، في استغلال 7 أطفال في التسول، وذلك في القضية رقم 1843 لسنة 2020 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 1396 لسنة 2020 کلي غرب القاهرة.

وجاء بأقوال مقدم شرطة بإدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة، أنه وردت إليه معلومة بقيام المتهم باستغلال مجموعة من الأحداث من الأولاد والبنات، عن طريق الاتجار بهم باستغلالهم تجاريا بأسلوب عرض بيع السلع التي ليس لها قيمة على المارة بما يحقق له أرباحا طائلة غير مشروعة.

وأضاف خلال أقواله أنه وبإجراء تحرياته أكدتها وبالانتقال تمكن من ضبط الأطفال الأحداث بالمنطقة السياحية بالجمالية وبحوزتهم مبالغ مالية، مشيرا إلى أنه بمواجهتهم أقروا بقيام المتهم بتشغيلهم لحسابه الشخصي واستغلالهم تجاريب في عرض وبيع سلع ليس لها قيمة لاستعطاف المارة، وأرشدوا عن مكان تواجد المتهم وبالانتقال تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي، وبمواجهته أقر باستغلال تلك الأحداث تجاريا لتحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالي حصيلة عائد تشغيل.

وكشف قرار الإحالة الذي أعدته نيابة غرب القاهرة الكلية، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "س. ع"، 60 سنة، أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي بالقاهرة بالمعاش، لأنه في يوم 10 مارس 2020، بدائرة قسم شرطة الجمالية مس بحق الأطفال "م. ح"، "أ"، "م. ر"، "ك. س"، "ع. ص"، "ك. م"، "م. ر"، " م. ط"، "س. م"، "م. خ"، في الحماية من الاتجار بهم واستغلالهم تجاريا بأن استخدمهم في الأغراض غير المشروعة.

وأضاف قرار الاحالة أن المتهم تاجر في أشخاص طبيعيين وأطفال، مستغلا حالة الضعف والحاجة لديهم واعدا إياهم بتلقي مبالغ مالية للحصول علي موافقتهم بأن استغلهم في أعمال التسول، وأنه عرض أخلاق وحياة الأطفال المجني عليهم سالفي الذكر للخطر.

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