سامى مغاورى: نجاح العمل الدرامى ليس مرتبطًا بتوقيت عرضه

أكد الفنان سامي مغاوري أن نجاح أي عمل درامي ليس مرتبطًا بتوقيت عرضه، وإنما يتعلق نجاح المسلسل بالسيناريو المحكم والإنتاج المتميز والإخراج الجيد، لافتًا إلى ارتفاع فرص مشاهدة المسلسلات التي يتم عرضها خارج الموسم الرمضاني، ومعربًا عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" الذي يشارك فيه بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم هشام ماجد وشيكو ومي كساب وعارفة عبدالرسول.وقال مغاوري- في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن زيادة إنتاج الأعمال الدرامية لعرضها خارج الماراثون الرمضاني تعتد ظاهرة صحية للدراما المصرية، لافتًا إلى أن فكرة التحيز لقصر عرض الأعمال الدرامية في موسم رمضان تعتبر خطأ فادحًا.وأشار مغاوري إلى أن النجاح الذي حققه الجزء الثاني من مسلسل اللعبة وارتباط الشباب والأطفال بشخصية "بسيوني" التي يجسدها ضمن أحداث العمل، هو نجاح مهم بالنسبة له ورسالة كبيرة تؤكد قدرته على الاستمرار والتواصل مع الأجيال الجديدة وعلى رأسها فئة الشباب والأطفال.وعن أحدث أعماله، قال مغاوري إنه مشغول حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "الحرير المخملي" من بطولة مصطفى فهمي وهالة فاخر ومها أبو عوف، ومن المنتظر عرضه بعد انتهاء الموسم الرمضاني، وينتمي العمل إلى فئة الأعمال الدرامية الطويلة التي تصل إلى 60 حلقة، ويتطرق إلى حقب زمنية مختلفة، ويقدم مفارقات بين عدة طبقات غنية وفقيرة والصراع الفكري بينها في إطار اجتماعي مشوق.مسلسل "الحرير المخملي" عن رواية أميمة عزالدين وسيناريو وحوار ورشة محمد ناير ومن إخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى فهمي، مها أبو عوف، كرم محجوب، سامى مغاوري، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، داليا مصطفى، وطارق صبري،أحمد سعيد عبدالغني، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال وهاجر الشرنوبي.