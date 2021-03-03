جانتس: قد أخضع مئات الإسرائيليين للتحقيق في جرائم حرب

قال وزير جيش الاحتلال بيني جانتس، إن مئات الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، قد يخضعون للتحقيق في جرائم حرب، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الشهر المنصرم.وأضاف جانتس في مقابلة مع "رويترز"، ان إسرائيل تعمل على حماية مواطنيها الذين سيكونون في مرمى المحكمة الجنائية الدولية"، ومنوها إلى أن عدة مئات من الإسرائيليين، قد يتعرضون للاعتقال إذا استمرت التحقيقات الجنائية.وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أصدروا في الخامس من شهر فبراير المنصرم، قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.