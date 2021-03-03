مجد القاسم يستعد لطرح «في حفظ الله»

انتهى الفنان "مجد القاسم" من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "في حفظ الله"، من كلمات أحمد سامي، ألحان كريم طارق، توزيع أشرف البرنس، إنتاج محمد عبد العزيز ووليد عبد العزيز وعمرو عبد العزيز؛ والأغنية ذات طابع درامي على رتم مقسوم.ويقول مقطع من كلمات الأغنية:-في حفظ الله-وربنا يوفقك-بس اللي إنت معاه-حاسب ليغرقك.وسيتم طرح الأغنية الأسبوع المقبل علي جميع الإذاعات والمواقع الموسيقية؛ وفي ظل نجاح فكرة انتشار الأغنيات السينجل مع الجمهور، طرح "مجد" منذ أيام قليلة أغنية سينجل تحت عنوان "أنا مش بخير" من كلمات أبانوب أسامة، وألحان محمد صيام.