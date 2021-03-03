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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير العملية الامتحانية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:45 م
جريدة الدستور
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تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، سير عملية الامتحانات بكليات الطب والخدمة الاجتماعية والحاسبات والمعلومات والزراعة، بحضور كلا من الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، والدكتور زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور رانيا أبو السعود القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور نيفين السواح القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكليات.

أكد أحمد شديد رئيس الجامعة على انتظام العملية الامتحانية من خلال تواجد العمداء بكلياتهم بشكل دائم مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عن طريق استخدام بوابات التعقيم، وأجهزة قياس درجات الحرارة لكل طالب، كما أشاد رئيس الجامعة بدور الأمن الجامعي في توجيه الطلاب للخروج فورا من الحرم الجامعي عقب أداء الامتحان لمنع التكدس وتجنب الازدحام.

والجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا اليوم بكلية الطب ٣٩٦ طالبا وطالبة بالفرقة الثانية، وكلية الخدمة الاجتماعية ١٢٥٠ طالبا وطالبة بالفرقة الأولى، وكلية الحاسبات والمعلومات ١٥٠ طالبا وطالبة بالفرقة الأولى بالبرامج الخاصة، وكلية الزراعة حوالي ٤٠٠ طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة.

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