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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تدريس الانتخابات وعودة الأشبين.. أبرز توصيات المجمع المقدس غدًا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:01 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس - جرجس صفوت - تريزة شنودة
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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ صباح غد الخميس، الاجتماع العام للمجمع المقدس بمركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وعقدت 10 لجان للمجمع المقدس اجتماعاتها على مدار 3 أيام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع لجنتي الدائمة وشئون المهجر.

وخلال اجتماعات اللجان العشر للمجمع المقدس خرجت بعدة توصيات نهائية من المقرر أن تعرض في الجلسة الختامية للمجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي ينعقد غد الخميس.

تدريس الانتخابات في مدارس الأحد
وأوصت لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، خلال انعقادها بتدريس الانتخابات في مناهج مدارس الأحد.

وقال الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، إنه قدم توجيه لها خلال اجتماع المجمع السابق وهى أن تكون المشاركة الإيجابية جزء من مواد مدارس الأحد التي تدرس للأطفال في الكنيسة.

وأكد أسقف نقادة ومقرر لجنة العلاقات العامة، أن ذلك جزء من الإنجيل فالسيد المسيح كان يجول يصنع خيرا، مضيفا أن اللجنة أوصت بتدريس الانتخابات في كل مراحل مدارس الأحد والشباب أيضا، للتوعية الوطنية والاجتماعية وليست سياسية، ليتم حثهم على المشاركة في جميع الانتخابات ويكونون على تواصل مع المجتمع.

الاعتراف بقداسة القمص بيشوي كامل
فيما أقرت لجنة الطقوس بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالاعتراف بقدسية القمص بيشوى كامل كاهن كنيسة مارجرجس بسبورتنج.

ومن جهته قال الأنبا بسادة، أسقف أخميم ومقرر لجنة الطقوس بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة قدمت خلال اجتماعها توصية إلى المجمع بالاعتراف بقدسية القمص بيشوى كامل كاهن كنيسة مارجرجس بسبورتنج.

وأضاف أسقف أخميم أن "الاعتراف جاء بناء على طلب أساقفة الإسكندرية، وبناء عليه تمت الموافقة على الاعتراف به كقديس على أن تقدم التوصية إلى جلسة المجمع المقدس اليوم الخميس".

لجنة الأسرة تقر بعودة الأشبين
وكشف الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وعضو لجنة الأسرة بالمجمع المقدس توصيات اللجنة خلال اجتماعها والذي عقد بالكاتدرائية.

وقال الأنبا مكسيموس أسقف بنها ومقرر اللجنة: انه اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها توصية لاعتماده خلال اجتماع المجمع المقدس وهى عودة الاشبين قبيل عقد الإكليل بعدة أيام، مضيفا: بحيث يجلس الخطيبين مع أحد الكهنة لمدة ساعة ليناقشهم عن روحانية طقس سر الزيجة.

ومن جانبه، قدم الأنبا صليب أسقف ميت غمر توجيه بضرورة تجهيز الإيبارشيات للاشبين لتصحيح المفاهيم حتى لا تختلط مفاهيم الكنيسة بالعالم، كذلك قدم كتيب قام بتأليف يضم محاضرات وضرورة الكشف الطبي وتوحيد مناهج المشورة.

التوعية بمخاطر فيروس كورونا
كما أوصت لجنة الرعاية بالمجمع المقدس بالتوعية الواجبة لمخاطر فيروس كورونا، مشيرة إلى رفع توصية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحصر جميع المعاقين بشكل شامل على جميع مستويات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى تحديد نوع الإعاقة والأدوية التى يتم استخدامها.

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