«رجال الأعمال»: مناقشة جميع الفرص الاستثمارية باللجنة «المصرية-الأردنية»

قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك لجنة عليا مشتركة من مصر والأردن برئاسة رؤساء الوزراء من البلدين سوف تجتمع في عمان عاصمة المملكة الأردنية في 20 مارس الجاري.وأضاف عيسى، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هدف انعقاد اللجنة هو توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار والصناعة والتجارة والبنية الأساسية وأيضا التعليم وجميع القطاعات، بمشاركة رؤساء الوزراء بالبلدين.وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مجلس الأعمال المصري الأردني يقوم باتصالات مع رجال الأعمال من الأردن، لبحث إمكانية السفر إلى الأردن لعقد لقاءات ثنائية مشتركة بين المجلسين، لأن جائحة كورونا أصبحت عائقا للسفر والاجتماعات، موضحًا أنه إذا سمحت الظروف سوف نسافر على الفور لحضور اجتماعات اللجنة العليا بمشاركة كلًا من مجلس الوزراء في البلدين.