«القضاء الإدارى» تؤيد ترشح ضياء رشوان على منصب نقيب الصحفيين

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوي المقامة من كارم يحيى إسماعيل الصحفي، التي يُطالب فيها باستبعاد ضياء يوسف رشوان نقيب الصحفيين الحالي، من قائمة المرشحين في انتخابات التجديدالنصفي، على منصب النقيب.واختصمت الدعوي التي حملت رقم 34584 لسنة 75ق، كلًا من رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين ضياء يوسف رشوان بشخصه وبصفته رئيس المجلس، إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء يوسف رشوان بصفته نقيب الصحفيين.وقال كارم يحيي في دعواه، إن هذا يأتي دفاعًا عن استقلال نقابة الصحفيين المصريين، في مواجهة تضارب المصالح واحترامًا لقرار جمعيتها العمومية رقم 13 في 15 مارس 2019.وطالبت الدعوي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن استبعاد ضياء يوسف رشوان أحمد من قائمة المرشحين على منصب النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين المنعقدة في 5 مارس 2021، وإلزامه بتقديم استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات لاستمرار ترشحه.