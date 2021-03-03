تقليد ابتكرته «عبد الدايم».. سبب اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية

ابتكرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خلال فعاليات مؤتمر أدباء مصر في 2019، تقليد «عاصمة الثقافة المصرية»، وذلك لتنشيط الحركة الثقافية، وتشجيع المحافظين على إقامة الفعاليات الثقافية في محافظاتهم واستضافة الأحداث الهامة منها مثلا «مؤتمر أدباء مصر»، وحظيت محافظة مطروح حينها لتكون أول محافظة تحمل اللقب.واختير العام التالي لها 2020، بورسعيد لتكون ثاني المحافظات التي تحمل اللقب، إلا أنه تم ارجائها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السابعة مساء الخميس 4 مارس بالمركز الثقافي في بورسعيد، بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتستمر الفعاليات طوال العام الحالي 2021.ويعكس التقليد حرص الوزارة على استمرار تنفيذ خطط تحقيق العدالة الثقافية فى جميع ربوع مصر، لأن الثقافة والفنون بوجه عام تُعد الضمانة الفاعلة لصناعة الوجدان الإنساني وبناء شخصية تقوم مفرداتها علي العقل والفكر المتوازن.وأعدت الوزارة بقطاعاتها المختلفة، أجندة احتفالية لهذا الحدث تضم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية وتشمل كافة ألوان الفكر والإبداع وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض المتنوعة في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والادبية في الشعر والقصة وغيرها فضلًا عن برامج الدمج الثقافي مقدمة لأطفال وأهل المناطق الحدودية إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة، وغيرها من الأنشطة لتعود المدينة الباسلة درة للثقافة والفنون على أرض مصر.تستهل المراسم بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح، وتبدأ بكلمات لوزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد بعدها تكرم سبعة شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها الذين نجحوا فى وضع بصمات بارزة فى مختلف مجالات الإبداع المصري، وهم الدكتورة فايزة أبو النجا، اللواء الدكتور سمير فرج، الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، اسم الفنان الراحل محمود ياسين، المخرج المسرحي سمير العصفورى، فنان الخط العربي خضير البورسعيدي، محمد سالم، بعدها يقام الاحتفال الفني، ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان والمطربة رحاب مطاوع، ثم يقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر مجموعة من أشهر أغانية التي تعبر عن مشواره الفني بجانب مختارات من أغاني التراث الشرقي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.