نور الهدى زكي: الإصرار على انتخابات «الصحفيين» داخل النقابة سيؤدي لكوارث

قالت نور الهدى زكي، المرشحة على عضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، إن هناك إرادة لإجراء الانتخابات ولكن دون أي أضرار صحية على المشاركين من أعضاء الجمعية العمومية.وأضافت زكي: "هناك حلين لهذا الأمر، أولهما اعتبار القاهرة مقر انعقاد الجمعية العمومية، وثانيهما غلق شارع عبد الخالق ثروت وإقامة سرادقات".ونوهت: "نقابة الصحفيين فيها حالات كرورنا وحال الإصرار على إجراء الانتخابات داخل المبنى سوف نكون أمام كوارث".