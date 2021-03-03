قوات الجيش اليمني تحرر مواقع جديدة غرب مدينة تعز

قال مصدر عسكري بقوات الجيش اليمني إن القوات قامت بمواجهات بـ"جبهة مقبنة" غرب مدينة تعز، موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 من المليشيات بينهم أحد القيادات الميدانية، وإصابة العشرات، وتكبيدهم خسائر كبيرة في المعدات.وأوضح المصدر- في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأربعاء - أن المواجهات أسفرت عن تقدم الجيش والسيطرة على جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الاشروح بجبل حبشي غرب مدينة تعز، مشيرا إلى أن قوات من اللواء 145 مشاه هاجمت مواقع المليشيات في جبهات عزلة اليمن مقبنة والاشروح وجبهة القوز.وفي السياق، شهدت مواقع الدفاع الجوي غرب المدينة ووادي صالة شرق المدينة اشتباكات متقطعة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة، والتي أسفر عنها مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية.