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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

روبي تطلق أغنية «واحدة جديدة» لدعم المرأة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:40 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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تطلق الفنانة "روبي" أغنية وفيديو كليب "واحدة جديدة"، مشاركةً منها في مبادرة "واحدة جديدة" والتي تستعرض القصص الملهمة في حياة السيدات وتُظهر التحديات التي تواجههن وتلقي الضوء على قوة النساء وقدرتهن على مواجهة الظروف الصعبة وعدم الاستسلام لها.

يدور الكليب حول امرأة تواجه محنة نفسية تغير مجرى حياتها ورغم تلك الصعوبات والتحديات فإنها تتحدى ذاتها وتقرر تغيير رؤيتها للحياة، وتحويل لحظات الألم إلى طاقة يمكن من خلالها الوصول إلى السعادة والثقة بالذات.

تم تصوير الفيديو كليب بأداء درامي راقي وبمشاركة الفنان ماجد الكدواني، وبالتعاون مع الشركة المنتجة للفنانة روبي ليتم إطلاقه أول مارس بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

الكليب برؤية فنية للكاتب أحمد مراد ومن إخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير عمر أبو دومة، كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، تصميم الأزياء سارة أنسي، ستايلات مايا حداد، وتصميم فني للديكور كريم الحيوان، إنتاج فني شريف الاشقر، وتصميم لوجو المبادرة كريم آدم.

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