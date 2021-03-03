«ميري»: إجراء الانتخابات الجمعة 5 مارس داخل مقر نقابة الصحفيين

قال خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن اللجنة فرض عليها إجراء انتخابات النقابة داخل مبناها يوم الجمعة 5 مارس، ولكن الجمعة 19 مارس تجرس محاولات لعقدها في خارج.وأشار «ميري»، خلال اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات، إلى أن «هناك توافقًا على إجراء انتخابات النقابة في جو صحي بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ومجلس الوزراء، خاصة وأنه إن تم الموافقة على غلق شارع عبد الخالق ثروت، سوف نكون معفيين من أي طعون وفي الغالب سوف يتم الموافقة»، مؤكدًا: أن «كل الإجراءات الاحترازية مهما كانت تكلفتها سوف نوفرها، لحماية الزملاء».